Москва15 авгВести.Смертельное ДТП, в котором два человека погибли, а шестеро пассажиров, в том числе трое детей, пострадали, произошло на трассе Астрахань - Махачкала в Лиманском районе Астраханской области. Подробности со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону передает ТАСС.
По предварительным данным, автомобиль Toyota Sienna, за рулем которой был мужчина 1964 г. р., совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства.
В результате ДТП погибли два человека, женщины 1970 и 2006 годов рождения, [пострадали] пассажиры 1975, 1977, 2000, 2024, 2020 и 2018 годов рожденияуточняется в сообщении
Пострадавших с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение. Госавтоинспекция начала проверку.