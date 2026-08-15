Двое погибли, шестеро пострадали в ДТП на астраханской трассе В Астраханской области опрокинулся автомобиль, двое погибли, шестеро пострадали

Москва15 авг Вести.Смертельное ДТП, в котором два человека погибли, а шестеро пассажиров, в том числе трое детей, пострадали, произошло на трассе Астрахань - Махачкала в Лиманском районе Астраханской области. Подробности со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону передает ТАСС.

По предварительным данным, автомобиль Toyota Sienna, за рулем которой был мужчина 1964 г. р., совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства.

В результате ДТП погибли два человека, женщины 1970 и 2006 годов рождения, [пострадали] пассажиры 1975, 1977, 2000, 2024, 2020 и 2018 годов рождения уточняется в сообщении

Пострадавших с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение. Госавтоинспекция начала проверку.