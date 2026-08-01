Два человека погибли и пятеро пострадали в ДТП в Самарской области

В ДТП на самарской трассе погибли два человека, пятеро пострадали Два человека погибли и пятеро пострадали в ДТП в Самарской области

Москва1 авг Вести.В Самарской области выясняют обстоятельства смертельной аварии, жертвами которой стали два человека, в том числе несовершеннолетний, еще пятеро получили травмы. Об эт ом сообщили в ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, ДТП с участием двух автомобилей Geely и Hyundai Tucson произошло днем 1 августа на 16-м километре автодороги Обход г. Сызрань в Сызранском районе.

На месте происшествия два человека погибли, один из которых несовершеннолетний, пять человек получили телесные повреждения говорится в сообщении

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, организована проверка.