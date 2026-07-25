Москва25 июлВести.В Ивановской области на 23-м км автодороги Р-79 возле деревни Афанасьево столкнулись два автомобиля, в аварии погибли двое взрослых и ребенок. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона.
По данным ведомства, в субботу, 25 июля, в 12.30 водитель Volkswagen Passat выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Nissan Tiida.
В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя автомобилей, а также один из пассажиров – малолетний ребенок – погиблиговорится в публикации
Установление обстоятельств ДТП и ход проверки контролирует прокуратура Комсомольского района.