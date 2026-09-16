Двое водителей и пассажир погибли при столкновении двух авто в Хабаровском крае

Три человека погибли в ДТП в Хабаровском крае Двое водителей и пассажир погибли при столкновении двух авто в Хабаровском крае

Москва16 сен Вести.Двое водителей и пассажир погибли в результате столкновения Honda Fit и Toyota Probox в Нанайском районе Хабаровского края, сообщили в МАХ-канале регионального управления Госавтоинспекции УМВД России.

Инцидент произошел в среду, 16 сентября, в 10.30 по местному времени на 176 км федеральной автодороги А-376 Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре. Женщина 1998 года рождения за рулем Honda Fit допустила занос с выездом автомобиля на встречную полосу, где столкнулась с Toyota Probox.

В результате происшествия водители транспортных средств и пассажир Toyota Probox получили травмы, несовместимые с жизнью написали в ведомстве

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего устанавливаются.