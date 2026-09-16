Москва16 сенВести.Двое водителей и пассажир погибли в результате столкновения Honda Fit и Toyota Probox в Нанайском районе Хабаровского края, сообщили в МАХ-канале регионального управления Госавтоинспекции УМВД России.
Инцидент произошел в среду, 16 сентября, в 10.30 по местному времени на 176 км федеральной автодороги А-376 Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре. Женщина 1998 года рождения за рулем Honda Fit допустила занос с выездом автомобиля на встречную полосу, где столкнулась с Toyota Probox.
В результате происшествия водители транспортных средств и пассажир Toyota Probox получили травмы, несовместимые с жизньюнаписали в ведомстве
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего устанавливаются.