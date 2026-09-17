При ДТП с грузовиками во Владимирской области погиб водитель и два пассажира

Три человека погибли в "Ниве" между грузовиками во Владимирской области При ДТП с грузовиками во Владимирской области погиб водитель и два пассажира

Москва17 сен Вести.На 295 км трассы М-7 "Волга" в Вязниковском районе Владимирской области произошло ДТП с участием трех машин. В результате несовместимые с жизнью травмы получили три человека, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По предварительной информации, на регулируемом перекрестке водитель грузового автомобиля, 1979 г.р., совершил наезд на стоящий впереди в попутном направлении автомобиль "Нива", который, по инерции, совершил наезд на впереди стоящий большегрузный автомобиль отмечается в сообщении

На месте происшествия погибли водитель "Нива" 1957 года рождения и двое пассажиров 1959 г.р. и 2012 г.р.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.