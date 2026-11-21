Москва21 нояВести.В Омской области выясняют обстоятельства смертельного ДТП, жертвами которого стали три человека, включая пятилетнего мальчика, еще один ребенок пострадал. Об этом сообщили в УМВД по региону.
Авария произошла в 16.55 (13.55 мск) на 542-м километре автодороги Тюмень – Омск. Здесь столкнулись легковой автомобиль Kia Rio и большегруз Mercedes.
В результате ДТП водитель "Кио Рио", мужчина 1981 г.р., два его пассажира: женщина 1987 г.р. и мальчик 2021 г.р. от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощиговорится в сообщении
В больницу доставили третьего пассажира – 13-летнего мальчика.
По факту ДТП организована проверка.