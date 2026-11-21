Три человека, включая ребенка, погибли в ДТП с фурой в Омской области

Три человека погибли в ДТП с большегрузом в Омской области Три человека, включая ребенка, погибли в ДТП с фурой в Омской области

Москва21 ноя Вести.В Омской области выясняют обстоятельства смертельного ДТП, жертвами которого стали три человека, включая пятилетнего мальчика, еще один ребенок пострадал. Об этом сообщили в УМВД по региону.

Авария произошла в 16.55 (13.55 мск) на 542-м километре автодороги Тюмень – Омск. Здесь столкнулись легковой автомобиль Kia Rio и большегруз Mercedes.

В результате ДТП водитель "Кио Рио", мужчина 1981 г.р., два его пассажира: женщина 1987 г.р. и мальчик 2021 г.р. от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи говорится в сообщении

В больницу доставили третьего пассажира – 13-летнего мальчика.

По факту ДТП организована проверка.