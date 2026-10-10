Москва10 октВести.В Белохолуницклом районе Кировской области произошло ДТП с тремя смертельными случаями. Столкнулись легковой и грузовой автомобили, сообщает ГАИ по региону.
Вечером 10 октября на 684 километре трассы Кострома – Пермь участниками аварии стали Nissan Almera и Next.
В результате происшествия водитель–мужчина и две пассажирки Nissan Almera погиблисказано в сообщении автоинспекции
Еще один пассажир легковушки травмирован.
На месте происшествия частично ограничено движение. Сотрудники полиции выясняют причины и условия ДТП.