Москва10 октВести.В Белохолуницклом районе Кировской области произошло ДТП с тремя смертельными случаями. Столкнулись легковой и грузовой автомобили, сообщает ГАИ по региону.

Вечером 10 октября на 684 километре трассы Кострома – Пермь участниками аварии стали Nissan Almera и Next.

В результате происшествия водитель–мужчина и две пассажирки Nissan Almera погибли

сказано в сообщении автоинспекции

Еще один пассажир легковушки травмирован.

На месте происшествия частично ограничено движение. Сотрудники полиции выясняют причины и условия ДТП.