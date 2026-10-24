Москва24 октВести.В Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с тремя смертельными случаями. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
Предварительно, трагический инцидент произошел в момент обгона автомобилем Lada Kalina попутного транспорта. Произошло его столкновение с ВАЗ-21150.
Водитель Lada Kalina погиб на месте происшествия. Два пассажира этого же автомобиля скончались при доставлении в медицинское учреждениенаписано в канале ГАИ
Четвертый человек, находившийся в салоне данной машины, получил травмы различной степени тяжести. Он находится в под наблюдением медиков.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.