Три человека погибли в результате столкновения двух легковушек под Ростовом

В Ростовской области три человека погибли после ДТП двух легковушек Три человека погибли в результате столкновения двух легковушек под Ростовом

Москва24 окт Вести.В Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с тремя смертельными случаями. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Предварительно, трагический инцидент произошел в момент обгона автомобилем Lada Kalina попутного транспорта. Произошло его столкновение с ВАЗ-21150.

Водитель Lada Kalina погиб на месте происшествия. Два пассажира этого же автомобиля скончались при доставлении в медицинское учреждение написано в канале ГАИ

Четвертый человек, находившийся в салоне данной машины, получил травмы различной степени тяжести. Он находится в под наблюдением медиков.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.