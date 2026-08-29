Москва29 авгВести.На 19-м километре автодороги "Новороссия" в Ростовской области произошло ДТП с участием двух автомобилей и автобуса. В нем погибли три человека, сообщает МВД России по региону.
Инцидент произошел утром 29 августа. Автомобиль Volvo наехал на ограждение, вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Cherry Tiggo и автобусом Yutong. Произошел пожар.
В результате ДТП водитель Volvo, водитель и пассажир Cherry Tiggo погибли на месте ДТП до приезда сотрудников экстренных службнаписано в канале министерства в MAX
Водитель и пассажиры автобуса не пострадали.
Начато расследование ДТП. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ.