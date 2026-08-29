© Канал МВД России по Ростовской области в MAX, Соцсети

На трассе в Ростовской области произошло ДТП с тремя погибшими

В Ростовской области столкнулись две иномарки и автобус, погибли трое На трассе в Ростовской области произошло ДТП с тремя погибшими

Москва29 авг Вести.На 19-м километре автодороги "Новороссия" в Ростовской области произошло ДТП с участием двух автомобилей и автобуса. В нем погибли три человека, сообщает МВД России по региону.

Инцидент произошел утром 29 августа. Автомобиль Volvo наехал на ограждение, вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Cherry Tiggo и автобусом Yutong. Произошел пожар.

В результате ДТП водитель Volvo, водитель и пассажир Cherry Tiggo погибли на месте ДТП до приезда сотрудников экстренных служб написано в канале министерства в MAX

Водитель и пассажиры автобуса не пострадали.

Начато расследование ДТП. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ.