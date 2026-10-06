Москва6 октВести.На трассе Ростов – Ставрополь произошло лобовое столкновение автомобиля Volkswagen Polo и Volvo XC60. Погибли трое, стало известно из публикации МВД России по Ростовской области.
Дорожно-транспортное происшествие случилось 6 октября.
В результате ДТП водитель Volkswagen и его пассажир, а также водитель Volvo скончались на месте происшествиясказано в сообщении
Еще один человек травмирован. Это пассажирка иномарки шведского производства.
Сотрудники региональной ГАИ и следователи МВД России устанавливают все обстоятельства аварии.