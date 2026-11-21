Три человека погибли в лобовом ДТП в Ставропольском крае

Три человека стали жертвами лобового ДТП в Ставропольском крае Три человека погибли в лобовом ДТП в Ставропольском крае

Москва21 ноя Вести.Три человека, в том числе 16-летний подросток, погибли в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в Ставропольском крае. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Авария произошла вечером 21 ноября на 33-м километре автодороги Зеленокумск – Соломенское – Степное.

В результате погибли три человека, в том числе 16-летний юноша, есть пострадавший говорится в сообщении

Прокуратура начала проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения.

Обстоятельства происшествия выясняются.