Москва21 нояВести.Три человека, в том числе 16-летний подросток, погибли в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в Ставропольском крае. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Авария произошла вечером 21 ноября на 33-м километре автодороги Зеленокумск – Соломенское – Степное.
В результате погибли три человека, в том числе 16-летний юноша, есть пострадавшийговорится в сообщении
Прокуратура начала проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения.
Обстоятельства происшествия выясняются.