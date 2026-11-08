Москва8 нояВести.В Карабудахкентском районе Республики Дагестан произошло лобовое столкновение двух автомобилей, в результате ДТП 17-летний подросток погиб, еще два человека пострадали. Об этом сообщило региональное МВД России.
Автоавария произошла ночью 8 ноября на 6-м км автодороги "Карабудахкент - Доргели". Предварительно, 21-летний водитель ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Changan, под управлением 21-летнего местного жителя.
В результате ДТП 17-летний пассажир … ВАЗ-2114 от полученных травм скончался на месте происшествия. Водители обоих транспортных средств с различными травмами госпитализированыговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Устанавливаются все детали произошедшего.