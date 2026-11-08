В лобовом ДТП в Дагестане погиб 17-летний юноша, еще два человека пострадали

Подросток погиб, два человека пострадали в лобовом ДТП в Дагестане В лобовом ДТП в Дагестане погиб 17-летний юноша, еще два человека пострадали

Москва8 ноя Вести.В Карабудахкентском районе Республики Дагестан произошло лобовое столкновение двух автомобилей, в результате ДТП 17-летний подросток погиб, еще два человека пострадали. Об этом сообщило региональное МВД России.

Автоавария произошла ночью 8 ноября на 6-м км автодороги "Карабудахкент - Доргели". Предварительно, 21-летний водитель ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Changan, под управлением 21-летнего местного жителя.

В результате ДТП 17-летний пассажир … ВАЗ-2114 от полученных травм скончался на месте происшествия. Водители обоих транспортных средств с различными травмами госпитализированы говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются все детали произошедшего.