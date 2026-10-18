В ДТП в Дагестане один мужчина погиб, четверо пострадали

В Дагестане столкнулись две легковушки: один погибший, четверо раненых В ДТП в Дагестане один мужчина погиб, четверо пострадали

Москва18 окт Вести.В Дагестане произошло столкновение двух легковых автомобилей, водитель одного из них от полученных травм скончался на месте происшествия, сообщает республиканская Госавтоинспекция в мессенджере MAX.

ДТП произошло вечером 18 октября на 31-м километре автодороги Буйнакск – Кизилюрт в Буйнакском районе Дагестана.

54-летний житель Буйнакска, управляя автомобилем ВАЗ-217130, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем LADA Priora под управлением 64-летнего жителя Ахвахского района говорится в публикации

Погиб водитель LADA, водитель ВАЗ, двое его пассажиров, а также пассажир LADA госпитализированы.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.