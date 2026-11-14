Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с двумя авто и лошадью в Дагестане

В ДТП с лошадью и двумя авто в Дагестане погиб один человек, еще трое пострадали Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с двумя авто и лошадью в Дагестане

Москва14 ноя Вести.В Ногайском районе Дагестана произошла авария с участием лошади и двух автомобилей, в которой погиб человек. Об этом сообщается в Telegram-канале управления МВД России по Дагестану.

По данным ведомства, около 18.00 на 89 км автодороги Кизляр – Терекли-Мектеб – граница Ставропольского края 59-летний водитель Lada Granta сбил лошадь, а после, потеряв управление, столкнулся с автомобилем Volkswagen Jetta.

В результате ДТП 68-летняя пассажирка Lada Granta, жительница Ногайского района, от полученных травм скончалась на месте происшествия говорится в сообщении

Водитель и двое пассажиров 14 и 45 лет пострадали, их доставили в больницу с различными травмами.