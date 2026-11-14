Москва14 нояВести.В Ногайском районе Дагестана произошла авария с участием лошади и двух автомобилей, в которой погиб человек. Об этом сообщается в Telegram-канале управления МВД России по Дагестану.
По данным ведомства, около 18.00 на 89 км автодороги Кизляр – Терекли-Мектеб – граница Ставропольского края 59-летний водитель Lada Granta сбил лошадь, а после, потеряв управление, столкнулся с автомобилем Volkswagen Jetta.
В результате ДТП 68-летняя пассажирка Lada Granta, жительница Ногайского района, от полученных травм скончалась на месте происшествияговорится в сообщении
Водитель и двое пассажиров 14 и 45 лет пострадали, их доставили в больницу с различными травмами.