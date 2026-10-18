Москва18 октВести.В Дагестане произошло страшное ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом управление МЧС России по республике пишет в MAX.
Уточняется, что трагедия произошла на 26 км автодороги Буйнакск – Кизилюрт около 17.25. Столкнулись три легковых автомобиля: Changan и две Lada Priora.
По информации на 18.50, пострадали 6 человек, в том числе 2 погибших. Четверо госпитализированы в ЦГБ г. Буйнакск, состояние тяжелое.говорится в сообщении
На месте ДТП работают спасатели. К ликвидации последствий привлечены 21 человек и 7 единиц техники.