Смертельное ДТП с двумя погибшими и четырьмя пострадавшими произошло в Дагестане

В Дагестане при столкновении трех авто погибли двое, еще четверо пострадали Смертельное ДТП с двумя погибшими и четырьмя пострадавшими произошло в Дагестане

Москва18 окт Вести.В Дагестане произошло страшное ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом управление МЧС России по республике пишет в MAX.

Уточняется, что трагедия произошла на 26 км автодороги Буйнакск – Кизилюрт около 17.25. Столкнулись три легковых автомобиля: Changan и две Lada Priora.

По информации на 18.50, пострадали 6 человек, в том числе 2 погибших. Четверо госпитализированы в ЦГБ г. Буйнакск, состояние тяжелое. говорится в сообщении

На месте ДТП работают спасатели. К ликвидации последствий привлечены 21 человек и 7 единиц техники.