Двое человек погибли в лобовом ДТП в Дагестане

В Дагестане "ВАЗ" вылетел на встречную полосу, двое погибших Двое человек погибли в лобовом ДТП в Дагестане

Москва4 ноя Вести.В Дагестане в результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое человек. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МВД.

Авария произошла 3 ноября около 19.00 на 88 км автодороги Махачкала - Верхний Гуниб. Согласно предварительным данным, 39-летний местный житель на "ВАЗ-2114" выехал на встречную полосу, где его машина столкнулась с Lada Vesta под управлением 37-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель "ВАЗ-2114" и его 35-летний пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия уточняется в канале дагестанской полиции

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.