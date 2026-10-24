Прокуратура начала проверку по факту ДТП с двумя погибшими в Дагестане

По факту смертельного ДТП в Дагестане прокуратура проводит проверку Прокуратура начала проверку по факту ДТП с двумя погибшими в Дагестане

Москва24 окт Вести.В Дагестане прокуратура Бабаюртовского района проводит проверку по факту смертельного ДТП на 366 км федеральной автомобильной дороге "Астрахань - Махачкала". Об этом ведомство сообщает в MAX.

По предварительной информации, 23 октября примерно в 20:10 водитель автомобиля "Лада Приора" столкнулся с попутно следовавшей автомашиной Skania.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомобиля "Лада Приора" погибли, находившийся в салоне машины малолетний ребенок с травмами доставлен в медицинское учреждение говорится в сообщении

Ход и результаты процессуальной проверки контролирует надзорное ведомство.