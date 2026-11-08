Москва8 нояВести.В Дагестане прокуратура Карабудахкентского района контролирует процессуальную проверку по факту смертельного ДТП.
Как сообщает региональное ведомство в MAX, вечером 7 ноября на автодороге "Карабудахкент - Какашура" водитель за рулем "ВАЗ 211440" потерял управление. Автомобиль опрокинулся и столкнулся с CHANGAN UNI Z.
В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля "ВАЗ 211440" 2009 года рождения от полученных телесных повреждений скончался на месте. Еще два человека госпитализированы с травмамиговорится в мессенджере
В настоящее время устанавливаются обстоятельств произошедшего.