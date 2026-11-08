В Дагестане столкнулись два авто, один человек погиб, двое госпитализированы

В Дагестане устанавливают обстоятельства смертельного ДТП с двумя легковушками В Дагестане столкнулись два авто, один человек погиб, двое госпитализированы

Москва8 ноя Вести.В Дагестане прокуратура Карабудахкентского района контролирует процессуальную проверку по факту смертельного ДТП.

Как сообщает региональное ведомство в MAX, вечером 7 ноября на автодороге "Карабудахкент - Какашура" водитель за рулем "ВАЗ 211440" потерял управление. Автомобиль опрокинулся и столкнулся с CHANGAN UNI Z.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля "ВАЗ 211440" 2009 года рождения от полученных телесных повреждений скончался на месте. Еще два человека госпитализированы с травмами говорится в мессенджере

В настоящее время устанавливаются обстоятельств произошедшего.