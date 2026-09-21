При столкновении машин в Башкирии погибли водитель и пассажир, начата проверка

В Башкирии прокуратура начала проверку по факту смертельного ДТП При столкновении машин в Башкирии погибли водитель и пассажир, начата проверка

Москва21 сен Вести.В Республике Башкортостан в ДТП в Кармаскалинском районе погибли два человека. Подробности сообщает прокуратура региона в MAX.

По предварительным сведениям, 20 сентября около 20.00 на 16 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк произошло столкновение автомобилей марок "Черри Тигго" и"ВАЗ-2114". От удара отечественная машина ударилась о "Камаз" и вылетела на встречную обочину, а иномарка оказалась в кювете.

В результате аварии погибли водитель и пассажир автомобиля "ВАЗ", еще трое пассажиров из этой же машины, в том числе двое детей, а также двое подростков из "Черри Тигго" с различными травмами доставлены в лечебные учреждения говорится в сообщении

Надзорное ведомство взяло под контроль установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

На месте происшествия действия правоохранительных органов и спецслужб контролирует прокурор Кармаскалинского района Александр Стрельников.