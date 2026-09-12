Подросток погиб в ДТП с большегрузом в Башкирии

В Башкирии подросток погиб в ДТП с "Камазом" Подросток погиб в ДТП с большегрузом в Башкирии

Москва12 сен Вести.В Башкирии выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого погиб подросток и еще три человека пострадали. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Авария произошла 11 сентября около 22.00 мск на 57-м километре автодороги Юлодыбаево – Акъяр – Сара. Здесь произошло столкновение "Лады Приоры" и "Камаза". От удара легковушка вылетела с трассы в кювет и перевернулась.

В результате аварии погиб 17-летний пассажир "Лады", водитель и еще двое пассажиров доставлены в лечебное учреждение с различными травмами сказано в сообщении

Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин ДТП, а также принятие процессуального решения по факту произошедшего.