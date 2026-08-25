В Башкирии подростка отправили под домашний арест по делу о смертельном ДТП

В Башкирии пьяный подросток устроил смертельное ДТП В Башкирии подростка отправили под домашний арест по делу о смертельном ДТП

Москва25 авг Вести.Суд в Башкирии отправил под домашний арест 16-летнего подростка, устроивший ДТП, в котором погиб 13-летний школьник. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.

Согласно материалам дела, ночью 21 августа нетрезвый юноша, не имеющий прав, сел за руль автомобиля "Нива". На автодороге Султанаево – Шарипово он не справился с управлением, съехал в кювет, где автомобиль перевернулся. В момент происшествия в салоне находились шестеро несовершеннолетних.

В результате ДТП находившиеся в автомобиле пассажиры получили различные телесные повреждения, один из которых скончался на месте происшествия говорится в сообщении

В отношении подростка было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.

По ходатайству следствия суд избрал фигуранту меру пресечения в виде домашнего ареста. Постановление суда не вступило в законную силу.