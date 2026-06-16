Москва16 июнВести.В Ижевске на два месяца арестовали водителя иномарки, сбившего насмерть 16-летнего подростка. Еще один пострадавший, которому 19 лет, был доставлен в больницу. Об этом сообщает СУ СК России по Удмуртии.
ДТП произошло 10 июня, в среду. По данным следствия, 22-летний молодой человек на ВМW наехал на двоих пешеходов, превысив скорость. Кроме того, он сел за руль, будучи лишенным прав.
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 28 сутокговорится в Telegram-канале ведомства
Фигуранту вменяется нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.