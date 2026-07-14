Водителя, сбившего в Иркутске двух детей, задержали и арестовали на 15 суток

В Иркутске задержали и арестовали на 15 суток водителя, сбившего двух школьников Водителя, сбившего в Иркутске двух детей, задержали и арестовали на 15 суток

Москва14 июл Вести.Полиция города Иркутска задержала водителя, сбившего несколькими сутками ранее двух детей и скрывшегося с места происшествия. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В своем канале в MAX она отметила, что в отношении мужчины составлено несколько административных материалов.

Сегодня мировой судья назначила нарушителю наказание в виде 15 суток ареста написано в сообщении

Продолжается доследственная проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

ДТП произошло в субботу, 11 июля. Управлявший автомобилем Toyota Camry мужчина сбил детей 7 и 8 лет на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся.

Несовершеннолетние получили травмы и были доставлены в больницу.