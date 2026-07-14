Москва14 июлВести.Полиция города Иркутска задержала водителя, сбившего несколькими сутками ранее двух детей и скрывшегося с места происшествия. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В своем канале в MAX она отметила, что в отношении мужчины составлено несколько административных материалов.
Сегодня мировой судья назначила нарушителю наказание в виде 15 суток арестанаписано в сообщении
Продолжается доследственная проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.
ДТП произошло в субботу, 11 июля. Управлявший автомобилем Toyota Camry мужчина сбил детей 7 и 8 лет на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся.
Несовершеннолетние получили травмы и были доставлены в больницу.