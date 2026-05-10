Суд заключил под стражу подозреваемого в гибели 2 человек водителя в Приамурье

Подозреваемый в смертельном ДТП водитель в Амурской области взят под стражу Суд заключил под стражу подозреваемого в гибели 2 человек водителя в Приамурье

Москва10 мая Вести.Суд рассмотрел ходатайство следователя о заключении под стражу нетрезвого водителя, подозреваемого в гибели двух человек в аварии, сообщается в MAX-канале пресс-службы судов Амурской области.

По версии следствия, 8 мая 2026 года на 169-м км федеральной трассы А-360 "Лена" произошло ДТП. Нетрезвый водитель минивэна не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик, который остановился на красный свет перед пешеходным переходом.

В результате ДТП два пассажира минивэна погибли на месте отмечается в сообщении

Суд установил, что подозреваемый ранее был судим и не имеет постоянного места жительства. Он был заключен под стражу на 2 месяца, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Расследование самого уголовного дела продолжается.