В Иркутске арестовали обвиняемого в наезде на человека в центре города подростка

Подростка, переехавшего на машине юношу в центре Иркутска, заключили под стражу В Иркутске арестовали обвиняемого в наезде на человека в центре города подростка

Москва25 июл Вести.Подростка, обвиняемого в наезде на человека в центре Иркутска, арестовали до 21 сентября 2026 года, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов региона.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. По версии следствия, 19 июля в центре города поссорились молодые люди. Один из них на автомобиле поехал на группу людей, и сбил парня. Водитель скрылся, 19-летнему потерпевшему потребовалась медпомощь. 17-летнего водителя задержали.

Суд заключил его под стражу на два месяца - по 21 сентября 2026 года включительно сказано в сообщении

Установлено, что автомобиль принадлежит отцу обвиняемого.

Ранее сообщалось, что осужден подросток, который поджег вертолет Ми-8 в Ноябрьске. Материальный ущерб составил 59 миллионов рублей.