Подросток получил 8 лет за поджог вертолета в аэропорту Ноябрьска

Осужден подросток, который поджег вертолет Ми-8 в Ноябрьске Подросток получил 8 лет за поджог вертолета в аэропорту Ноябрьска

Москва23 июл Вести.Суд вынес приговор по делу 16-летнего поджигателя, обвиненного в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору, сообщили в Следкоме.

Преступление было совершено в сентябре 2024 года в аэропорту Ноябрьска. Подростки 13 и 14 лет пробрались на территорию воздушной гавани и подожгли гражданский вертолет Ми-8, использовав бутылки с бензином. Материальный ущерб составил 59 миллионов рублей.

Было установлено, что молодые люди действовали из корыстных побуждений – спецслужбы Украины обещали выплатить им 4 миллиона рублей. Отмечается, что обещанных денег они так и не получили.

Подростки получили ожоги и попытались скрыться, однако были оперативно задержаны сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области и УТ МВД России по УрФО говорится в публикации ведомства в MAX

Ранее те же подростки подожгли вышку сотовой связи в промышленной зоне Ноябрьска.

Старшего из поджигателей приговорили к 8 годам лишения свободы в воспитательной колонии. Младший злоумышленник на момент совершения преступления еще не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, поэтому его отправили в учебное заведение закрытого типа.

В СК напомнили, что по делу о поджоге вертолета были осуждены сотрудник охранного предприятия и директор аэропорта Ноябрьска. Им вменили неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности. Также осудили жителя Ноябрьска, который знал о готовящемся теракте, но не сообщил об этом в компетентные органы.