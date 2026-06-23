Подростков приговорили к 5 годам за покушение на убийство военнослужащего

В Новосибирской области приговорили подростков за покушение на убийство военного Подростков приговорили к 5 годам за покушение на убийство военнослужащего

Москва23 июн Вести.Суд признал двоих подростков, которые пытались убить военнослужащего в Новосибирской области, виновными и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы в воспитательной колонии. Об этом сообщили в Следкоме.

Установлено, что дети действовали по заказу спецслужб Украины. Им обещали заплатить за убийство российского военного.

Представители украинских спецслужб передали подросткам три емкости с опасными химическими веществами. 26 июля 2025 года несовершеннолетние нанесли яд на ручку и боковое зеркало автомобиля мужчины. Свои действия они сняли на телефон.

Довести умысел до конца подросткам помешали сотрудники ФСБ.

Проведен ряд судебных экспертиз, к расследованию были привлечены специалисты в области фармацевтики, выполнен большой объем следственных действий, по результатам которых была доказана причастность несовершеннолетних к инкриминируемому деянию отмечается в сообщении

Несовершеннолетних признали виновными по статье о покушении на убийство, которое не было доведено до конца по независящим от лиц обстоятельствам.