Участники покушения на представителя ВПК получили от 6 до 15 лет колонии

Участникам покушения на представителя ВПК вынесены приговоры Участники покушения на представителя ВПК получили от 6 до 15 лет колонии

Москва7 мая Вести.Восемь участников покушения на представителя ВПК, который занимается разработкой ракетных комплексов для Минобороны РФ, осуждены на длительные сроки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

По приговору Второго Западного окружного военного суда фигуранты приговорены к срокам от 6 лет воспитательной колонии до 15 лет лишения свободы.

Назначить Вадиму Панчюкову 15 лет лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а остальной части - в колонии строгого режима со штрафом в размере 600 тысяч рублей приводится судебная информация о максимальном наказании

По данным СК, в конце 2024 года восемь человек, из них трое несовершеннолетних, по заданию спецслужб Украины пытались совершить подрыв машины главы одного из оборонных предприятий в Коломне - замдиректора АО "Научно-производственная корпорация "КБ машиностроения".

За покушение им было обещано вознаграждение в размере не менее 1 млн рублей. При попытке совершения преступления фигурантов обвиняемых задержали.