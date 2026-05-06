Москва6 маяВести.Два жителя Новосибирской области приговорены к 13 и 16 годам лишения свободы по обвинению в госизмене и пропаганде терроризма. Об этом сообщает региональное УФСБ.
Вердикт вынес Второй Восточный окружной военный суд.
Суд в Новосибирске признал молодых граждан виновными в совершении государственной измены и пропаганде терроризмаговорится в публикации
Уточняется, что из 13 и 16 лет наказания первые три года они проведут в тюрьме, после чего до конца срока их переведут в колонию строгого режима.
Причиной уголовного дела и решения по нему стало расклеивание листовок с антироссийскими лозунгами, рисование граффити с пропагандой террористической деятельности и информационных ресурсов террористов.