Суд Новосибирска приговорил двоих мужчин к 13 и 16 годам за госизмену

Двоих сибиряков осудили на 13 и 16 лет за госизмену и пропаганду терроризма Суд Новосибирска приговорил двоих мужчин к 13 и 16 годам за госизмену

Москва6 мая Вести.Два жителя Новосибирской области приговорены к 13 и 16 годам лишения свободы по обвинению в госизмене и пропаганде терроризма. Об этом сообщает региональное УФСБ.

Вердикт вынес Второй Восточный окружной военный суд.

Суд в Новосибирске признал молодых граждан виновными в совершении государственной измены и пропаганде терроризма говорится в публикации

Уточняется, что из 13 и 16 лет наказания первые три года они проведут в тюрьме, после чего до конца срока их переведут в колонию строгого режима.

Причиной уголовного дела и решения по нему стало расклеивание листовок с антироссийскими лозунгами, рисование граффити с пропагандой террористической деятельности и информационных ресурсов террористов.