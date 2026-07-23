Москва23 июлВести.В Иркутске задержан 17-летний юноша, который на автомобиле переехал другого молодого человека в центре города. Об этом сообщает региональное СУ СКР.
Инцидент произошел утром 19 июля рядом с ночным клубом, расположенным на улице Байкальской. В компании молодых людей возникла ссора, которая переросла в драку. Один из участников конфликта сел за руль автомобиля и двинулся в сторону товарищей.
В результате один из них оказался под колесами автомобиля. Водитель переехал потерпевшего и скрылся с места происшествияотметили в ведомстве в МАХ
19-летнему пострадавшему потребовалась медицинская помощь. В настоящее время следователи СК допрашивают подозреваемого и свидетелей произошедшего.