17-летний юноша на автомобиле переехал своего обидчика в Иркутске

В Иркутске задержан водитель автомобиля, переехавший юношу в центре города 17-летний юноша на автомобиле переехал своего обидчика в Иркутске

Москва23 июл Вести.В Иркутске задержан 17-летний юноша, который на автомобиле переехал другого молодого человека в центре города. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Инцидент произошел утром 19 июля рядом с ночным клубом, расположенным на улице Байкальской. В компании молодых людей возникла ссора, которая переросла в драку. Один из участников конфликта сел за руль автомобиля и двинулся в сторону товарищей.

В результате один из них оказался под колесами автомобиля. Водитель переехал потерпевшего и скрылся с места происшествия отметили в ведомстве в МАХ

19-летнему пострадавшему потребовалась медицинская помощь. В настоящее время следователи СК допрашивают подозреваемого и свидетелей произошедшего.