Еще 14 суток ареста добавил судья сбившему школьников водителю в Иркутске МВД: еще 14 суток ареста добавил судья сбившему школьников водителю в Иркутске

Москва30 июл Вести.В Иркутске суд назначил еще 14 суток административного ареста водителю, сбившему двух школьников, за оставление места ДТП, отмечается в MAX-канале МВД региона.

Судья признал водителя виновным и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 14 суток отмечается в сообщении

В середине июля в Ленинском округе на нерегулируемом пешеходном переходе водитель иномарки сбил двух школьников и скрылся с места. Пострадавших госпитализировали. Полицейские задержали беглеца во дворе жилого дома в Октябрьском районе. Он признался, что прятался в лесу, а машина была в автосервисе. Установлено, что нарушителю 51 год, он является уроженцем одной из стран СНГ, ранее привлекался к ответственности за нетрезвую езду. Тогда ему было назначено 15 суток ареста.