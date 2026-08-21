В Башкирии "Нива" с 6 подростками опрокинулась в кювет, 13-летний пассажир погиб

В Башкирии "Нива" с 6 подростками улетела в кювет, 13-летний пассажир погиб В Башкирии "Нива" с 6 подростками опрокинулась в кювет, 13-летний пассажир погиб

Москва21 авг Вести.В Кушнаренковском районе Башкирии в ДТП погиб 13-летний подросток, который катался на "Ниве" со сверстниками, сообщили в региональной прокуратуре в MAX.

Авария произошла около 2 часов ночи на 2 км автодороги Султанаево – Шарипово.

16-летний водитель автомобиля "Нива" не справился с управлением, съехал в кювет и допустил его опрокидывание. В салоне машины находились его шестеро знакомых в возрасте от 12 до 15 лет. В результате аварии 13-летний пассажир погиб сказано в сообщении

Остальные несовершеннолетние с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

По факту ДТП организована прокурорская проверка.