МВД: в Карасукском районе Новосибирской области в ДТП погибла девочка

Ребенок погиб в ДТП в Новосибирской области МВД: в Карасукском районе Новосибирской области в ДТП погибла девочка

Москва3 июн Вести.В аварии на 405 км автодороги К-17р Карасукского района Новосибирской области перевернулся автомобиль, в нем погиб несовершеннолетний пассажир, сообщается в MAX-канале управления МВД по региону.

Предварительно установлено, водитель легкового автомобиля двигался со стороны Карасука в сторону Павлодара и на 405 км уснул за рулем, из-за чего съехал в кювет, там транспортное средство перевернулось.

"В результате ДТП пассажир, девочка 2019 года рождения, скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи отмечается в сообщении

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.