ГАИ: 4-летний ребенок погиб в результате ДТП в Унцукульском районе Дагестана

Четырехлетний пассажир легковушки погиб в результате ДТП в Дагестане ГАИ: 4-летний ребенок погиб в результате ДТП в Унцукульском районе Дагестана

Москва26 июл Вести.В результате дорожно-транспортного происшествия в Унцукульском районе Дагестана погиб четырехлетний пассажир легкового автомобиля, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции республики.

На 5 км трассы Шамилькала – Временный водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в бетонные барьерные ограждения. После чего машина перевернулась.

В результате ДТП находившийся в автомобиле 4-летний мальчик от полученных тяжких телесных повреждений скончался на месте происшествия отмечается в сообщении

Полиция выясняет причины и обстоятельства происшедшего.