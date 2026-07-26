Москва26 июлВести.В результате дорожно-транспортного происшествия в Унцукульском районе Дагестана погиб четырехлетний пассажир легкового автомобиля, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции республики.
На 5 км трассы Шамилькала – Временный водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в бетонные барьерные ограждения. После чего машина перевернулась.
В результате ДТП находившийся в автомобиле 4-летний мальчик от полученных тяжких телесных повреждений скончался на месте происшествияотмечается в сообщении
Полиция выясняет причины и обстоятельства происшедшего.