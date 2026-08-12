Подросток погиб, попав под электропоезд в Новосибирской области

В Новосибирской области электропоезд насмерть сбил 14-летнего подростка Подросток погиб, попав под электропоезд в Новосибирской области

Москва12 авг Вести.В Новосибирской области 14-летний подросток погиб, попав под электропоезд. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России.

По предварительным данным, 12 августа около 00 часов 10 минут на станции Обская 3333 км. пикет 6 путь 2 Западно-Сибирской железной дороги Новосибирской области электропоездом был смертельно травмирован 14-летний подросток. Пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

По данному факту организована доследственная проверка о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ст. 263 УК РФ).