Москва12 авгВести.В Новосибирской области 14-летний подросток погиб, попав под электропоезд. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России.
По предварительным данным, 12 августа около 00 часов 10 минут на станции Обская 3333 км. пикет 6 путь 2 Западно-Сибирской железной дороги Новосибирской области электропоездом был смертельно травмирован 14-летний подросток. Пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествияговорится в канале ведомства в мессенджере MAX
По данному факту организована доследственная проверка о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ст. 263 УК РФ).