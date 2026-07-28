Один подросток погиб и один получил травмы на железной дороге в Подмосковье

Электричка сбила двоих подростков в Московской области, один из них погиб Один подросток погиб и один получил травмы на железной дороге в Подмосковье

Москва28 июл Вести.Электричка сбила двоих подростков 14 и 17 лет, которые шли вдоль железнодорожных путей в Подмосковье. Старший погиб на месте, младшего доставили в больницу. Об этом сообщает Западное МСУТ СК России.

Трагедия произошла поздно вечером 27 июля, в понедельник, на перегоне станций Сергиев Посад – 76 километр Ярославского направления.

В результате 17-летний молодой человек скончался на месте, его 14-летний друг госпитализирован… По предварительным данным, молодые люди возвращались домой с прогулки вдоль железнодорожных путей в темное время суток и были сбиты электропоездом, следовавшем в попутном направлении говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем смерть двух лиц. Следственные органы выясняют детали и все обстоятельства случившегося.