Москва28 авгВести.На пятом километре автодороги Магнитогорск – Аэропорт произошло ДТП, в результате которого есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщает прокуратура Республики Башкортостан.
Трагическое происшествие случилось в Абелиловском районе. Столкнулись Lada Xray и Belgee X50.
В результате аварии имеются погибшие и пострадавшие, которые доставлены в медицинскую организациюнаписано в канале надзорного ведомства
Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Также на контроле и принятие процессуального решения.