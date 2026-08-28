ДТП двух автомобилей в Башкортостане привело к погибшим и пострадавшим

В Башкортостане столкнулись два автомобиля, есть погибшие и пострадавшие ДТП двух автомобилей в Башкортостане привело к погибшим и пострадавшим

Москва28 авг Вести.На пятом километре автодороги Магнитогорск – Аэропорт произошло ДТП, в результате которого есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщает прокуратура Республики Башкортостан.

Трагическое происшествие случилось в Абелиловском районе. Столкнулись Lada Xray и Belgee X50.

В результате аварии имеются погибшие и пострадавшие, которые доставлены в медицинскую организацию написано в канале надзорного ведомства

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Также на контроле и принятие процессуального решения.