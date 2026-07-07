На трассе М-5 в Башкортостане погибла женщина, четыре человека пострадали

В Иглинском районе Башкортостана столкнулись три машины, есть погибшая и раненые На трассе М-5 в Башкортостане погибла женщина, четыре человека пострадали

Москва7 июл Вести.В Иглинском районе Башкортостана на трассе М-5 "Урал" в результате столкновения трех автомобилей погибла 70-летняя женщина, еще четыре человека пострадали. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по республике на платформе MAX.

По предварительным данным, столкнулись Renault Sandero, Lada Granta и грузовик Schmitz.

Пожилая пассажирка Renault скончалась на месте, четверо пострадавших доставлены в больницу.

В МЧС Башкортостана поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе М-5 "Урал" в Иглинском районе… К сожалению, ... 70-летняя пассажирка автомобиля Renault от полученных травм скончалась на месте происшествия. Четыре пассажира легковых автомобилей доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи говорится в публикации МЧС

Спасатели отключили аккумуляторы, чтобы предотвратить возгорание, деблокировали пострадавших и стабилизировали машины с помощью гидравлического инструмента.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники МЧС, Госавтоинспекции и оперативных служб. Все обстоятельства случившегося выясняются.