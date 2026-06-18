В Башкирии при столкновении скорой и большегруза погибли три человека

Три человека стали жертвами столкновения скорой и грузовика в Башкирии В Башкирии при столкновении скорой и большегруза погибли три человека

Москва18 июн Вести.Смертельная авария с участием машины скорой помощи произошла 18 июня в Дуванском районе Республики Башкортостан. Подробности в MAX сообщает региональная прокуратура.

По предварительным сведениям, на 80 км автодороги "Кропачево-Месягутово-Ачит" столкнулись скорая и большегруз.

В результате аварии погибли два медицинских работника и 20-летняя девушка. Водитель спецтранспорта в крайне тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение говорится в сообщении

Действия правоохранительных органов на месте координировал прокурор Дуванского района Тимур Янбеков.

Прокуратура контролирует установление обстоятельств аварии, а также ход и результаты доследственной проверки.