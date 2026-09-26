Москва26 сенВести.В Дагестане выясняют обстоятельства гибели мужчину, которого сбил автомобиль на федеральной трассе. Об этом сообщили в МВД по республике.
ДТП произошло около 18.30 мск на 821-м километре автодороги "Кавказ" в Карабудахкентском районе.
22-летний житель Махачкалы, управляя автомобилем Lada Priora, совершил наезд на мужчину, который перебегал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествиясказано в сообщении
Личность погибшего сейчас устанавливается, добавили в МВД.