В Дагестане пешеход погиб под колесами легкового автомобиля

Мужчина погиб под колесами автомобиля на трассе в Дагестане В Дагестане пешеход погиб под колесами легкового автомобиля

Москва26 сен Вести.В Дагестане выясняют обстоятельства гибели мужчину, которого сбил автомобиль на федеральной трассе. Об этом сообщили в МВД по республике.

ДТП произошло около 18.30 мск на 821-м километре автодороги "Кавказ" в Карабудахкентском районе.

22-летний житель Махачкалы, управляя автомобилем Lada Priora, совершил наезд на мужчину, который перебегал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия сказано в сообщении

Личность погибшего сейчас устанавливается, добавили в МВД.