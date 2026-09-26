Лавров, Собянин, Поддубный и Львова-Белова откажутся от кресел в Госдуме

Четверо из первой пятерки депутатов "Единой России" откажутся от мандатов Лавров, Собянин, Поддубный и Львова-Белова откажутся от кресел в Госдуме

Москва26 сен Вести.Из первой пятерки списка кандидатов "Единой России" (ЕР) карьеру в Госдуме продолжит только руководитель "Юнармии" Владислав Головин.

Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники. По информации газеты, от своих кресел отказались министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, военкор Евгений Поддубный, а также уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Наиболее вероятной причиной отказа стала повышенная загруженность деятелей, которая не позволит им полноценно осуществлять свою деятельность в Госдуме.

Кроме того, от мандатов откажутся главы регионов, возглавляющие региональные группы - 54 человека.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова рассказала, что по итогам выборов в Государственную думу в девятый созыв нижней палаты парламента избраны 46 человек, участвовавших в специальной военной операции.