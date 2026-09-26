Памфилова назвала число избранных в Госдуму участников и ветеранов спецоперации Памфилова: мандаты депутатов Госдумы получат 46 участников и ветеранов СВО

Москва26 сен Вести.По итогам выборов в Государственную думу в девятый созыв нижней палаты парламента избраны 46 человек, участвовавших в специальной военной операции (СВО) или обладающих статусом ветеранов боевых действий. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.

Избрано 46 участников специальной военной операции... или ветеранов, то есть свыше 10% от общего количества мандатов уточнила она

Среди этих депутатов 41 – от партии "Единая Россия", 3 – от ЛДПР; - 1 – от "Справедливой России" и 1 самовыдвиженец.

25 сентября ЦИК РФ утвердил итоги трехдневного голосования. В нижнюю палату парламента прошли "Единая Россия" (349 мандатов), КПРФ (37), ЛДПР (23), "Новые люди" (19) и "Справедливая Россия" (17).

Еще один мандат получила партия "Родина", ее представитель избран по одномандатному округу.

Четыре депутатских кресла в новом составе Думы займут самовыдвиженцы.

Позднее Памфилова в интервью ИС "Вести" рассказала подробности организации временных избирательных участков вблизи пограничных переходов.