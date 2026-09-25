Москва25 сен Вести.ЦИК России утвердил результаты выборов депутатов Думы девятого созыва. На заседании Центральной избирательной комиссии ее члены подписали соответствующие протоколы.

Парламентские выборы в РФ проходили с 18 по 20 сентября. Помимо выборов депутатов Госдумы также прошло более двух тысяч двухсот избирательных кампаний разного уровня по замещению 20 тысяч 700 депутатских мандатов и выборных должностей. В 39 российских регионов избиратели голосовали за депутатов законодательных органов.

В 11 регионах России проводились выборы высших должностных лиц. В восьми субъектах Российской Федерации были прямые выборы, еще в трех - голосование через законодательные органы.

Дистанционное электронное голосование использовалось в 33 регионах добавила глава ЦИК России Элла Памфилова

В нем участвовали 7 миллионов россиян. Среди них – 107-летняя Анна Андрианова.

Но есть потрясающий пример, который говорит о том, что это дополнительная возможность для пожилых людей - отдать свой голос, не выходя из дома. Вот такой замечательный случай подчеркнула глава Центризбиркома

По итогам голосования в нижнюю палату российского парламента прошли "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия". "Единая Россия" получила 349 мандатов, КПРФ - 37, ЛДПР - 23, "Новые люди" - 19, "Справедливая Россия" - 17. Еще один мандат получила партия "Родина", ее представитель был избран по одномандатному округу. 4 депутатских кресла в новом составе Думы займут самовыдвиженцы.