Москва25 сен Вести.Министерство обороны Украины сообщило о назначении на должность заместителя главы ведомства Алексея Ревы — бывшего комика, который ранее победил в одном из юмористических шоу. Информацией поделились в официальном Telegram-канале ведомства.

Продолжаем усиливать команду Минобороны. Правительство назначило майора Алексея Реву заместителем Министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации сообщается в публикации

В новой должности Рева будет курировать цифровые сервисы и системы для сил обороны, а также внедрение информационных технологий. В ведомстве рассчитывают, что опыт поможет чиновнику ускорить цифровизацию ключевых процессов в украинской армии.

Уроженец Полтавы Алексей Рева оконил местный политехнический университет, некоторое время занимался научной деятельностью, а затем работал в индустрии развлечений. В 2015 году стал победителем юмористического шоу "Рассмеши комика", позднее стал актером и сценаристом студии "Мамахохотала".

После начала конфликта на Украине Рева вместе с братом-близнецом попал на службу в ТЦК, в дальнейшем перешел на работу в Главное управление разведки Минобороны Украины, а затем – непосредственно в это ведомство, где занимался разработкой программного обеспечения для учета военнообязанных.

Предыдущий министр обороны Украины Михаил Федоров был снят с занимаемого поста 14 июля. Глава киевского режима Владимир Зеленский объяснил это решение конфликтом между главой ведомства и бывшим главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Однако украинские политики и СМИ связывают отставку министра с двумя другими причинами. Согласно публикациям, Федорова поддерживают западные круги, которые стремятся контролировать ситуацию в военной сфере, что неприемлемо для Зеленского, не желающего делиться доступом к коррупционным схемам.

Другой причиной называют опасения главы киевского режима по поводу возможной личной конкуренции, поскольку в последнее время Федоров приобрел значительный политический вес и имеет высокий рейтинг, а Зеленский не терпит "соперников".