Минтруд: страховые пенсии в России проиндексируют дважды в 2027 году

Минтруд назвал размер индексации страховых пенсий в 2027 году Минтруд: страховые пенсии в России проиндексируют дважды в 2027 году

Москва24 сен Вести.Страховые пенсии в России в 2027 году планируют увеличить дважды - 1 февраля и 1 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

Первая индексация пройдет 1 февраля по уровню фактической инфляции. Сейчас ее размер оценивается в 6,8%. Вторая индексация запланирована на 1 апреля и составит 3,3%.

Первая индексация пройдет 1 февраля по уровню фактической инфляции. Сейчас объем индексации оценивается в 6,8%. Вторая индексация пройдет с 1 апреля и составит 3,3% говорится в сообщении ведомства

Уточняется, что в среднем страховые пенсии по старости в 2027 году суммарно вырастут на 2,6 тысячи рублей. После повышения их средний размер составит 29,9 тысячи рублей.

Всего через Социальный фонд в 2027 году планируется направить около 20 триллионов рублей на пенсионные выплаты, страховые пособия и меры социальной поддержки. На выплату пенсий предусмотрено почти 13,4 триллиона рублей.

Двойная индексация предусмотрена проектом бюджета Социального фонда на 2027-2029 годы, который Минтруд внес в правительство.