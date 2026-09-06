Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в 2 этапа

Эксперт: несколько видов пенсий будут проиндексированы в России в 2027 году Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в 2 этапа

Москва6 сен Вести.В 2027 году россиян ждет индексация нескольких видов пенсий, в том числе социальных и страховых. Об этом сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. По его словам, график увеличения пенсионных выплат зависит от их вида и категории получателей.

Так, с 1 февраля страховые пенсии будут повышать на индекс роста потребительских цен за прошедший год, а с 1 апреля - исходя из роста доходов бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ отметил Машаров

Он добавил, что в апреле следующего года запланирована индексация социальной пенсии. Такая государственная выплата положена инвалидам потерявшим кормильца гражданам, у которых полностью отсутствует трудовой стаж.

Кроме того, в августе 2027 года предусмотрен перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров. Дополнительное повышение пенсии будет произведено с учетом индивидуальных пенсионных коэффициентов, которые пенсионер заработал за предыдущий год за счет страховых взносов работодателя.

Эксперт напомнил, что все индексации и перерасчеты пенсий будут проводиться автоматически, обращаться в отделения Социального фонда России не требуется.