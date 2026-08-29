Страховые пенсии россиян увеличат 1 февраля и 1 апреля 2027 года Нилов: индексация страховых пенсий пройдет 1 февраля и 1 апреля 2027 года

Москва29 авг Вести.Страховые пенсии россиян проиндексируют в 2027 году дважды - 1 февраля и 1 апреля, заявил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью ТАСС.

Так, в феврале 2027 года страховую пенсию увеличат на уровень инфляции за 2026 год, а размер апрельского повышения зависит от финансовых возможностей Социального фонда России (СФР), отметил Нилов.

Однако власти могут изменить порядок индексации. В частности, в 2026 году правительство решило провести индексацию страховых пенсий не в два этапа, а сразу - с 1 января - на уровень выше инфляции. В 2025 году индексация прошла 1 января, а доиндексация – 1 февраля, напомнил Нилов.

В законе у правительства есть постоянно действующая норма о доиндексации в том случае, если такое решение принимается приводит ТАСС слова Нилова

Последняя индексация страховых пенсий (на 7,6%) проведена 1 января 2026 года.

Доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин рассказал о способах получения дополнительных пенсионных баллов.