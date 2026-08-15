Москва15 авг Вести.Ближайшая индексация пенсий пройдет 1 октября и затронет военных пенсионеров и бывших сотрудников силовых структур, сообщило РИА Новости со ссылкой на доцента базовой кафедры торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г.В​​​. Плеханова Людмилу Иванову-Швец.

Индексация пенсий для военных пенсионеров происходит обычно с 1 октября... В 2026 году индексация предусмотрена для военных и других силовых структур также в октябре сказала эксперт

По словам Ивановой-Швец, военные пенсии индексируются не так, как гражданские. Так, в этом году повышение запланировано на 4%. Итоговый размер индексации определят в начале осени с учетом уровня инфляции и доли денежного довольствия, используемой при расчете пенсий.