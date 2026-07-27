В России повысят военные пенсии Военные пенсии в РФ планируют проиндексировать на 4%

Москва27 июл Вести.В России хотят проиндексировать военные пенсии на 4% с 1 октября этого года. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров в беседе с РИА Новости.

Эксперт при этом указал, что 4% – это предварительная цифра, а итоговая может быть названа в сентябре.

Военная пенсия проиндексируется с 1 октября 2026 года на 4%. Этот параметр закреплен законом о федеральном бюджете на 2026-2028 годы сказал он

По словам Машарова, если инфляция по итогам года будет выше прогнозируемой, то правительство может повысить коэффициент индексации.

Отмечается, что индексация коснется ряда категорий пенсионеров, среди которых – бывшие военнослужащие и силовики.

Ранее депутат Екатерина Стенякина рассказала о перерасчете страховой части пенсии работающих пенсионеров.