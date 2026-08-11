В Госдуме рассказали о нескольких повышениях пенсий до конца года Депутат Говырин: до конца 2026 года пенсии повысят нескольким группам россиян

Москва11 авг Вести.До конца 2026 года несколько групп россиян получат прибавки к пенсиям, часть из них будет назначена автоматически. Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

На 1 октября запланирована индексация военных пенсий вслед за повышением денежного довольствия военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. По словам Говырина, которые приводит RT, сейчас в расчетах заложена индексация на 4%, однако окончательный коэффициент еще может измениться.

Прибавка возможна и в любой месяц по личным основаниям. После 80-летия получателю страховой пенсии по старости фиксированную выплату увеличат вдвое, до 19 169,38 рубля, и назначат надбавку на уход — 1413,86 рубля. При установлении I группы инвалидности также положены повышенная фиксированная выплата и надбавка на уход сказал парламентарий

Пенсия также может увеличиться при появлении иждивенца. За одного иждивенца доплата составит 3 194,90 рубля, за двух — 6 389,80 рубля, за трех и более — 9 584,69 рубля, добавил Говырин.

Отдельные повышения связаны со стажем и местом проживания пенсионера. За 15 лет работы на Крайнем Севере фиксированная выплата увеличивается на 50%, а за 20 лет работы в приравненных к нему районах — на 30%. Для этого требуется страховой стаж 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, пояснил депутат.

Пенсионерам с 30-летним стажем работы в сельской местности после прекращения трудовой деятельности положено дополнительное повышение фиксированной выплаты на 25%. При переезде в северный район также может применяться районный коэффициент, отметил парламентарий.

Кроме того, работающий пенсионер, уволившийся до конца года, получит выплату с учетом пропущенных индексаций за 2016-2024 годы.

Также, продолжил Говырин, 1 ноября пересчитают специальные доплаты бывшим членам летных экипажей и работникам угольной промышленности.